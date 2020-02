Parcheggi introvabili in centro, il PD ironizza sulle scelte di Depalma

«Vi ricordate quando dai palchi, nel 2012, l'attuale Sindaco Depalma tuonava: "A Giovinazzo un gelato costa 40 euro a causa delle multe derivanti dalla mancata esposizione del grattino sui parabrezza delle auto? La gente per tale motivo evita Giovinazzo". Diceva a gran voce che con lui le cose sarebbero cambiate.Ed in effetti sono cambiate. Ma in peggio!».L'affondo è delche pone l'accento sulla mancanza di parcheggi in centro città, da quando l'Amministrazione comunale guidata da Tommaso Depalma ha deciso di iniziare opere pubbliche, come la greenway, da sempre contestate dalla Segreteria cittadina guidata da Mimmo Brancato e dai Consiglieri comunali democratici.Si gioca sul brano di Pupo "Gelato al cioccolato" ed i piddini ironizzano sostenendo che quel gelato, momento di relax per chi viene da fuori Giovinazzo, non può più essere consumato:sostengono. Perché le soste sono rimaste a pagamento in diverse aree del centro e dei lungomari e perché non vi sono adeguate politiche, sostengono dal PD, di accoglienza di chi viene da fuori. E molti commercianti non la pensano troppo diversamente.«Infatti - spiegano i Dem - non solo è rimasta inalterata la politica delle zone a pagamento (evidentemente si è reso conto che in qualche modo va regolamentata), ma ora - con gran parte delle zone centrali occupate dalla pista ciclabile (in linea di principio non siamo affatto contrari alla mobilità sostenibile, ma se fatta con criterio) senza aver contestualmente pensato e predisposto un adeguato piano dei parcheggi - gli avventori dai paesi limitrofiperché saranno ancor più esposti ai divieti e alle sanzioni perché non troveranno parcheggio».Tra poco più di un mese, da metà marzo, il problema si riproporrà con forza, perché l'arrivo della primavera porterà tantissimi visitatori, soprattutto nei fine settimana, in tutte le zone centrali di Giovinazzo. L'auspicio di molti, in particolar modo nelle opposizioni cittadine, è che si ponga in qualche modo rimedio, pensando ad aree di sosta nella primissima periferia e che magari si ripensi al sistema dei bus navetta, visto che l'idea direalizzato col sistema del project financing, non ha mai visto la luce e per il momento sembra accantonato.