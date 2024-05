Il parcheggio dell'area mercatale finalmente funziona

Era uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale in fatto di gestione del traffico e finalmente inizia a funzionare. Il parcheggio nell'area mercatale, soprattutto per chi proviene da nord e dall'entroterra rappresenta una soluzione ottimale per chi vuole trascorrere una serata in assoluta tranquillità a Giovinazzo.E domenica 12 maggio è stata oggettivamente una prova del nove, con grande afflusso di visitatori dai comuni limitrofi. In tanti hanno scelto di parcheggiare ina circa 150 metri dal lungomare Marina Italiana e a 300 metri dalla movida di quell'area. Altri hanno parcheggiato invece a Levante, nell'ex Punto di Primo Intervento. Un esperimento riuscito, dice l'assessore alla Polizia Locale e Mobilità,, in attesa dell'apertura del parcheggio di via Fossato, pronto probabilmente nel mese di luglio.«Dobbiamo continuare a lavorare per farlo utilizzare a pieno - ha detto l'assessore con riferimento all'ampio parcheggio dell'area mercatale -. Non ci aspettavamo un afflusso tale sin dai primi fine settimana di maggio, ma abbiamo risposto bene. Vuol dire che il lavoro di indicazioni fatto a monte sin dallo scorso anno, sta funzionando. Ora dobbiamo implementare il servizio e far sì che ciascuno si senta invogliato a non intasare il centro cittadino». A questo link il video girato dall'assessore Arbore domenica 12 maggio intorno alle 20.30.