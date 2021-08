Palazzo Baronale di Giovinazzo, stasera una conferenza della Pro Loco

Un nuovo viaggio nella storia sia a carattere nazionale sia territoriale è in programma a cura dell'associazione culturale Pro Loco di Giovinazzo, guidata dal nuovo presidenteQuesta sera, sperando nelle condizioni metereologiche favorevoli, è previsto un nuovo interessante incontro.«La famosa villa di Poggioreale di Napoli rivive nel palazzo baronale di Giovinazzo?», questo il titolo dell'incontro, previsto alle ore 20.00 di questa sera, 25 agosto, nell'atrio del Palazzo vescovile, in via Marco Polo, cuore del borgo antico.Il relatore sarà l'architettoattento studioso, oltre che ricercatore e appassionato cultore di arte, architettura e storia. L'enigma che il titolo della conferenza presenta sarà affrontato con informazioni storiche accurate e dettagliate oltre che con l'utilizzo d'immagini. In questo incontro si scoprirà che il palazzo baronale è il palazzo ducale posto accanto alla Concattedrale di Santa Maria Assunta e si comprenderà perché c'è questo doppio nome.L'architetto Palmiotto dimostrerà, attraverso i suoi studi, come l'architetto Francesco Antonio Picchiatti di Napoli, poiché la villa di Poggioreale a Napoli era in decadimento, approfittò di Giovinazzo, luogo per lui idoneo a produrre un palazzo che evocasse quello partenopeo. Da questa occasione di incontro scaturiranno affinità storiche ed architettoniche tutte da scoprire.L'incontro, ha il patrocinio dell'Unpli-Unione Nazionale Pro Loco d'Italia ed è inserito nel programma dell'Estate giovinazzese varato dal Comune di Giovinazzo. L'accesso alla conferenza è gratuito e sarà soggetto all'osservanza delle nome anti-Covid.