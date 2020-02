L'architetto Franco Palmiotto ospite dei "Giovedì di Giovinazzo"

Domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 19.00, tornanociclo di appuntamenti culturali che si tengono all'Auditorium Odeion, in via delle Filatrici, 32. In questa occasione, l'architettoterrà una conferenza dal titolo "Lo studioso di origini giovinazzesi, attualmente residente a Napoli, ben noto per le sue profonde conoscenze in campo storico-archeologico e urbanistico-architettonico, proporrà una suggestiva comparazione strutturale fra il più maestoso edificio del nostro centro storico e la Villa reale extra moenia di Poggioreale in Napoli, ora non più esistente, se non come sedime dell'attuale omonimo Cimitero monumentale.Un'occasione per conoscere meglio la storia architettonica del nostro meraviglioso borgo antico. L'ingresso alla conferenza è libero.