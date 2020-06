Pagina buia per lo Stato. Depalma: «Noi stiamo con i Carabinieri»

A libro paga del clan, con un fisso mensile «ammontante, fino al 2015, a 1.000 euro successivamente, ridotto a 500 euro». Tenere a busta paga i duedella(periodo delle indagini), sarebbe costato complessivamenteE non è tutto: «Cesti di prodotti alimentari provento di delitti contro il patrimonio»,, pureper dare la possibilità a uno dei due appuntati finiti in manette di ricevere, come è scritto nel fascicolo di inchiesta «l'indebito risarcimento del danno nonché l'indennità di servizio connessa alla conseguente malattia». Eccole le accuse mosse ai due militari dell', arrestati dai colleghi delPagina buia per lo Stato, a leggere le indagini degli uomini del maggiore, col coordinamento del pubblico ministero antimafia, culminate nella misura cautelare () firmata dal giudice per le indagini preliminarisecondo cuii due militari dell'avrebbero «ritardato indagini o rivelato particolari di inchieste sul clan, fornendo in alcune occasioni copie di verbali di collaboratori di giustizia».In particolare «con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» avrebbero ottenuto dai componenti deiper omettere o ritardare atti del proprio ufficio e per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, al fine di favorire gli stessi e i loro sodali nei procedimenti penali che li vedevano coinvolti». Il riferimento è al «pagamento di una somma mensile ammontante, fino al 2015,successivamente, ridotta a».Avrebbero inoltre rivelato, «in maniera continuativa,e, comunque, in merito alle indagini in corso (anche fornendo i verbali, ancora coperti da segreto) di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito al sodalizio criminale o i provvedimenti restrittivi da eseguire, garantendo, altresì,».Inoltre i due avrebbero fornito vari dettagli «sin servizio presso la, degli orari in cui sarebbero avvenuti i controlli nei confronti degli affiliati sottoposti a misure coercitive» nonché -- avrebbero «consegnato, in tre distinte occasioni,».Uno scenario, quindi, nel quale spicca la figura dei due appuntati, almeno stando alle fonti di prova rappresentante dalle, che sono state reciprocamente riscontrate, dai riscontri alle dichiarazioni stesse, costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dalle risultanze delle operazioni di intercettazione, dallee dagli esiti degli accertamenti patrimoniali.Sui due militari dellafiniti in manette, un pentito afferma: «Questi hanno ricevuto, nel corso degli anni, un vero e proprio stipendio. Preciso chee ci hanno fornito, nel corso del tempo, informazioni e atti processuali, ci hanno comunicato, di volta in volta, di perquisizioni che avrebbero dovuto essere eseguite. In cambio, oltre al denaro, ci hanno richiesto anche favori», ha dichiarato un collaboratore.- ha ribaditosulla propria pagina-. Quanto accaduto in questi ultimi giorni non può certamente lasciarci insensibili, ma ci deve rendere fiduciosi. Per questo sento di dover ringraziare, ancora di più,, che hanno dimostrato che gli occhi sono bene aperti e con la giusta attenzione, si arriva a risolvere nodi complessi».«Ovviamente - ha continuato - non conoscendo nulla del quadro investigativo e di quello probatorio, guardiamo con fiducia verso chi dovrà vederci chiaro e dovrà far prevalere un reale e concreto senso di giustizia. E lo facciamo, rispettando tutti e la dignità anche di chi è indirettamente coinvolto in queste storie e non ha alcuna colpa. Sono certo che abbiamo la maturità giusta per non perdere il senso delle cose e comportarci con rispetto verso chiunque».«Noi non perdiamo occasione per manifestare il nostro bisogno di maggiori controlli delle forze dell'ordine perché, soprattutto in estate - termina il sindaco -, Giovinazzo urge avere dei rinforzi sul campo. La recente indagine ci ha spinto, a pochi giorni dall'ultimo, a fissare un nuovo incontro in Prefettura per chiedere con maggior forza al PrefettoIntanto, domani, inizieranno gli interrogatori di garanzia dele del, rinchiusi nella casa circondariale di Bari, e dei due, tradotti nel carcere militare di Santa Maria Capua a Vetere, i quali avranno la possibilità di fornire la loro versione dei fatti.