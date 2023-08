Orizzonti Solidali 2023, la provincia più premiata è Bari con sette progetti

Con una donazione totale di quasi 350mila euro è un'edizione da record quella 2023 del concorsopromosso dalladi Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, e Famila e destinato al terzo settore pugliese.La crescente partecipazione di associazioni, onlus e cooperative sociali e culturali ha spinto la Fondazione ad aumentare, anche quest'anno, i fondi da erogare: quasi 265mila euro contro i 250mila messi a bando per iniziative sociali, ambientali, culturali e di assistenza sanitaria.Quattordici progetti sui 271 presentati saranno realizzati su tutto il territorio pugliese: sette nel Barese, tre in provincia di Taranto, uno rispettivamente nelle province della Bat, di Foggia, di Lecce e di Brindisi. Otto iniziative interessano l'ambito dell'assistenza sociale, due quello della sanità, due si occuperanno di cultura e due di ambiente.La provincia più premiata è Bari con sette progetti.Larealizzerà il progetto 'Officine della Salute 2.0' per potenziare un ambulatorio solidale di Bari con nuovi servizi per le fasce più povere della società: uno sportello sociale per offrire assistenza anche psicologica, una farmacia solidale, un ambulatorio per effettuare visite mediche e garantire supporto alimentare.Si chiama invece 'Il gioco serio del teatro' il progetto proposto dalla cooperativa socialedi Bari che darà vita alla start-up di una scuola di teatro, unica in Italia, che preveda la formazione di detenuti e detenute insieme ai loro figli e la creazione di una compagnia stabile che produca spettacoli da far girare in occasione di festival nazionali.Con 'Passi vitali' l'APSdi Bari organizzerà, in partnership con l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", percorsi di riabilitazione fisica, attraverso l'esercizio denominato 'Nordic Walking', destinati a malati oncologici per migliorarne lo stato psicofisico e la qualità della vita e promuovere uno stile di vita sano.L'di Bari realizzerà la rassegna 'Cinema a...mare' con la proiezione di 12 pellicole dedicate al tema del mare in diversi luoghi di Palese, da quelli che ospitano anziani soli, agli spazi aperti di enti e associazioni, ai cortili dei condomini, all'area del porticciolo.Si chiama invece 'A casa mi piace di più con la terapia che mi piace di più!' l'iniziativa didi Bari per realizzare cure palliative pediatriche e migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da gravi patologie e delle loro famiglie.La cooperativa socialedi Terlizzi realizzerà 'Un arcipelago nel bosco', quattro strutture in legno progettate secondo i principi dell'architettura sostenibile che si integreranno in modo armonioso in un bosco, in cui si terranno attività socio-culturali rivolte ai bambini e alle loro famiglie.Infine con il progetto 'Il mio camper libero' la cooperativa socialedi Bari adeguerà strutturalmente, un camper rendendolo accessibile ed omologato all'uso da parte di persone con disabilità per consentire a piccoli gruppi per brevi vacanze o per altre esigenze personali.Il concorso, giunto alla undicesima edizione, si è arricchito quest'anno di un nuovo ambito, quello dell', con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti. A questo ambito sono stati destinati quasi 35mila euro – contro i 30mila a bando - per finanziare, tra le 54 proposte pervenute, due progetti: uno in provincia di Foggia, che mira a far superare le difficoltà di apprendimento con una modalità innovativa fondata sul gioco e sul divertimento, e uno nella BAT, che prevede attività formative, con corsi gratuiti di cake design, per offrire un'opportunità professionale.L'edizione di quest'anno, infine, presenta un'ulteriore novità: è stato, infatti, destinato un. I fondi provengono da uno stanziamento che la Fondazione aveva destinato anni fa a un progetto, non andato in porto per motivi tecnici, per la riqualificazione di un'area abbandonata della città. Nello specifico sono due le iniziative premiate: una prevede la riqualificazione, con la realizzazione di un giardino e di un dog park, di un'area periferica del quartiere 'Salinella' di Taranto e, l'altra, la creazione di un percorso composto da cinque panchine inclusive, che accoglieranno qualsiasi tipo di utenza, anche in sedia a rotelle, e 'parlanti' in quanto racconteranno dei luoghi del cuore della città.«Quest'anno – dichiara il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark – abbiamo voluto lanciare una nuova sfida: arginare in Puglia il fenomeno dell'abbandono scolastico, che porta gli adolescenti a dedicarsi al nulla e, talvolta, a diventare facili prede della criminalità organizzata. La sfida è stata colta dalle associazioni che hanno risposto con più di cinquanta iniziative proposte per supportare i ragazzi a mantenere la retta via dello studio». «Abbiamo dedicato inoltre un extra budget - ha concluso Pomarico – alla città di Taranto, che da anni versa in una difficile situazione ambientale, sperando di contribuire a riqualificare alcune aree della città e a dare vita a una nuova qualità urbana».A partire dal 2012, anno della prima edizione di 'Orizzonti Solidali', sono 112 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a oltre due milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.L'elenco completo dei vincitori è consultabile sul sito www.fondazionemegamark.it