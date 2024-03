Al via la dodicesima edizione del bando "Orizzonti solidali" della Fondazione Megamark

Ai nastri di partenza la dodicesima edizione di, l'annuale bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalladi Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila.Il bando, pubblicato oggi e disponibile sul sito della Onlus (www.fondazionemegamark.it), è riservato alle organizzazioni del terzo settore pugliese iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che potranno inviare i loro progetti entro il prossimoLe iniziative proposte devono essere dedicate a uno dei quattro consueti ambiti:(progetti a sostegno di persone in condizioni di disagio e/o emarginazione),(iniziative di supporto sanitario),(educazione e informazione ambientale, sviluppo sostenibile, arredo urbano) e(promozione dell'arte e della cultura).Confermato anche quest'anno un quinto ambito, l'proposto per la prima volta nella precedente edizione e finalizzato a sostenere progetti o iniziative volte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti.La Fondazione stanzierà anche quest'annoper finanziare progetti nei quattro tradizionali ambiti mentre ulteriorisaranno destinati a progetti nell'ambito dell'abbandono scolastico.«La sfida lanciata lo scorso anno, ovvero provare ad arginare in Puglia il fenomeno dell'abbandono scolastico – dichiara il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark –, è stata accolta con grande entusiasmo dalle associazioni per cui continueremo a percorrere insieme a loro questa strada, sperando che sempre più giovani possano mantenere la via dello studio». «Allo stesso tempo – ha concluso Pomarico – continueremo a supportare le varie iniziative proposte dal terzo settore nei diversi ambiti perché chi ha bisogno spesso non ha voce, ma noi abbiamo orecchie grandi per ascoltare e cuore per accogliere».Dopo la valutazione dei progetti a cura della commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark e da un esperto di responsabilità sociale d'impresa, seguiranno i colloqui conoscitivi con i promotori dei progetti più meritevoli; i vincitori saranno resi noti entro il prossimoA partire dal 2012, anno della prima edizione di 'Orizzonti Solidali', sono 130 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a quasi due milioni e mezzo di euro donati complessivamente dalla Fondazione. A causa della pandemia, nel 2020 la Fondazione non bandì il concorso, scegliendo di destinare 400mila euro al sistema sanitario pugliese; nel 2022, invece, lanciò un'edizione speciale dedicata all'emergenza Ucraina mentre lo scorso anno stanziò un ulteriore extra budget a due progetti dedicati all'ambiente nella città di Taranto.Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Fondazione Megamark www.fondazionemegamark.it e l'invio dei progetti potrà avvenire esclusivamente online, attraverso un'apposita sezione del sito. Qualsiasi informazione può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica info@fondazionemegamark.it , con un messaggio sulla pagina Facebook della Onlus o tramite WhatsApp al numero 340/7060524.