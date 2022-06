Ondata di caldo non si arresta: domenica con 34° su Giovinazzo

DOMENICA 26 GIUGNO

Ondata di caldo che non si attenua su tutta la Puglia.Quest'oggi, domenica 26 giugno, su Giovinazzo ci saranno punte di, con cielo sereno per tutta la giornata ed una lieve ventilazione nord-orientale a mitigare l'effetto del caldo. Mare quasi calmo, ideale per un tuffo. Attenzione a non esporsi al sole nelle ore più calde, idratandosi spesso.Pomeriggio con cielo sereno e addirittura 31° fin dopo il tramonto. Umidità bassa al 53% e valori termici della notte sui 23°.Peggiora da lunedì con punte di 37°. Il picco mercoledì 29 giugno conSOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:29LUNA - Leva: 3:13, Cala: 18:27 - Luna calante