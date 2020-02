Omicidio Spera, interviene Mastro: «Ineccepibili le rimostranze della Cassazione»

: è l'ennesimo capitolo del processo per l'omicidio di, avvenuto il 25 marzo 2015. La, infatti, ha condannato, stavolta a, per concorso anomalo,«L'udienza in, in diversa composizione - ci ha tenuto a spiegare l'avvocato, , legale del padre del 21enne ucciso in un vicolo vicino a piazza Garibaldi - ha ristabilito, aderendo alla interpretazione della, un principio che, illogicamente ed incongruentemente, la precedente composizione del gravame aveva negato.Il capo di imputazione, all'origine, prevedeva che i tre fossero chiamati a rispondere di concorso pieno, appuntodel codice penale. Tuttavia, il giudice dell'udienza preliminare, in sentenza aveva previsto sì un concorso, ma cosiddetto anomalo ai sensidel codice penale, che prevede, pertanto,In parole povere, chi risponde di concorso "pieno", partecipa attivamente e "consapevolmente" ad una determinata azione delittuosa, prevedendone l'esito, pur non commettendo materialmente l'atto. Diversamente, chi, invece, partecipa ad una azione delittuosa, ma pensando di partecipare alla commissione di un delitto meno grave risponde diEd è quello - sottolinea il noto penalista cassazionista e docente universitario di diritto processuale penale - che è successo al caso in questione. La Corte che li aveva assolti, anche se solamente finalizzata ad una lezione consistente in "mazzate, qualche calcio e pugno".Questa eventualità era pacificamente emersa dalle intercettazioni eseguite dopo l'omicidio, nonché dalle loro stesse dichiarazioni durante gli interrogatori, in cui, in special modo,, davano atto che il materiale esecutore dell'omicidio (ricordiamo già condannato), aveva loro comunicato che, anche se solo consistente in "mazzate, due o tre stampate".La Cassazione, quindi, annullando la sentenza assolutoria per i tre, rileva giustamente come sia illogico ammettere che ci sia stata una consapevolezza ad una azione violenta anche se non omicidiaria, e non ritenere sussistente la loro responsabilità come concorrenti anomali. La Corte di Assise di Appello, nel rigiudicare i tre, ha aderito alle rimostranze della Cassazione e li ha ritenuti responsabili, tuttaviaPersonalmente - dice ancora il componente delper conto della- ritengo, regalandoci una interessante lezione di diritto penale, che sicuramente arricchirà la giurisprudenza di legittimità nei casi di concorso anomalo di cui all'articolo 116 del codice penale.Avrei, in ogni caso preferito che ad origine fosse stata riconosciuta la responsabilità del concorso pieno che prevede la stessa pena comminata all'esecutore materiale del delitto. I meandri del diritto italiano sono molto complessi, ed è stato difficile spiegare ai familiari perché, ragazzi che sembra essere stati sempre a conoscenza di ciò che stava per succedere e di cosa era appena successo,fu freddato per un regolamento di conti legato al controllo delle attività di pesca. «Per una banale contesa di pesca in un gioiello come Giovinazzo - conclude Mastro -