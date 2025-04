Francesco Mastro ad un passo dalla presidenza dell'Autorità Portuale dell'Adriatico Meridionale

Sempre più vicina la nomina a presidente dellper il giovinazzeseNella giornata di ieri, 24 aprile, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato le lettere poi trasmesse alle regioni interessate con la comunicazione di intesa relativa alle proposte di nomina.Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha dunque apposto la sua firma su uno dei passaggi chiave per arrivare alla formalizzazione delle nomine. Ora la palla ripassa alle Regioni interessate per poter dunque chiudere il cerchio e trasmettere gli atti alle autorità parlamentari competenti. Sembra ormai scontata la nomina di Mastro, che tuttavia, ligio ai suoi doveri di correttezza nei confronti delle istituzioni pubbliche e dell'altra candidata non ha ancora voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione.è avvocato penalista di successo, nativo di Giovinazzo, docente di Procedura penale dell'impresa alla LUM di Casamassima ed è legatissimo all'elemento mare, oltre ad essere stato dal 2009Tra gli altri suoi incarichi, il legale giovinazzese è docente universitario e titolare di cattedra di Diritto dei Trasporti e della Navigazione presso l'Universitas Mercatorum ed è direttore scientifico del master universitario di primo livello in "Gestione, amministrazione e logistica dei porti" della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro". Nel suo curriculum vitae anche l'essere docente del master di secondo livello "Port City School" dell'Ateneo barese.L'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico meridionale comprende, oltre a Bari, anche Brindisi, Monopoli, Barletta, Manfredonia e Termoli. Gli altri candidati in rampa di lancio sono Antonio Gurreri per il Mare Adriatico Orientale (Trieste e Monfalcone), Francesco Benevolo, per l'Adriatico Centro Settentrionale (Ravenna), Giovanni Gugliotti per il Mare Ionio (Taranto), Davide Gariglio per il Mar Tirreno Settentrionale (Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo).