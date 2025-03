Arrestato per maltrattamenti, l’accusa non regge: assolto, torna in libertà

Era finito dietro le sbarre con l'accusa di aver reso un incubo la vita della sorella convivente, da maggio 2021 a luglio dello scorso anno. Ma gli addebiti a carico di, non hanno trovato riscontri nel giudizio di primo grado e il verdetto è stato di assoluzione con la formula ​«perché il fatto non sussiste».Ad emettere la sentenza, giovedì, è stato il giudice della prima sezione penale del. Stando alle carte dell'inchiesta, l'imputato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti casi di cronaca e accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, avrebbe tormentato la propria sorella «con una serie di atti lesivi della sua integrità fisica e morale, minacciandola, percuotendola, offendendola, rendendo dolorosa e mortificante la loro relazione».L'uomo, inoltre, per tre lunghi anni, da maggio 2021 fino al 20 luglio 2024, quando è stata presentata la denuncia, l'avrebbe offesa, «sputando per terra davanti alla stessa». Oltre alla violenza psicologica, fra le mura domestiche, ci sarebbe stata pure quella fisica. L'avrebbe, infatti, aggredita «in diverse occasioni - si legge agli atti dell'inchiesta - colpendola con, strattonandola, tirandole i capelli e tirandole contro».Le motivazioni non sono ancora note - lo saranno entro 30 giorni -, ma a pesare nella decisione del giudice è stata la tesi difensiva, sostenuta dall'avvocato, allieva del docente universitario. Per il, che si trovava in carcere, è stata così ordinata «l'immediata rimessione in libertà».