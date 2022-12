Oltre Lirica Music Festival, stasera il secondo appuntamento a Giovinazzo

Continuerà questa sera, 28 dicembre, l'intensa "quattro giorni" in sala San Felice, nel cuore del borgo antico giovinazzese, conDalle 20.00, ad esibirsi in un armonioso e travolgente dialogo tra il pianoforte ed il bandeneon saranno Alberto Iovene e Daniele Di Bonaventura, con il loro, che spazierà tra vari stili musicali: dal jazz al latin jazz, passando per il tango e approdando alle ballads, tra fraseggi e assoli.Ieri sera, 27 dicembre, ottimo esordio della kermesse con, l'omaggio al maestro argentino a cura dei cameristi di Oltre Lirica, Stefano Costantino Coccia al violino, Roberto Chiapperino al violoncello e Mariacristina Buono al pianoforte. Una serata da tutto esaurito in cui non sono mancati gli apprezzamenti dei cultori del genere (in foto uno dei momenti del concerto).La rassegna proseguirà sino al 30 dicembre con altri due concerti. L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.