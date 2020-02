Olimpiadi di Matematica: oggi la fase distrettuale al Liceo "Spinelli" di Giovinazzo

Un altro importante appuntamento per il(con indirizzo tradizionale e opzione Scienze applicate) "Matteo Spinelli" di Giovinazzo, parte integrante dell'IISS "Amerigo Vespucci" di Molfetta, guidato dal DirigenteLa struttura liceale di via Alcide De Gasperi ospiterà quest'oggi, giovedì 20 febbraio, la fase distrettuale delle, che da anni vedono i docenti di tale settore disciplinare collaborare attivamente conPer l'occasione, confluiranno nello storico liceo giovinazzese bendi secondo grado della Città metropolitana di Bari, per contendersi l'ammissione alla finale nazionale organizzata nel comune di Cesenatico (FC). Per ospitare questo secondo segmento della competizione sono state scelte soloFinalizzate alla valorizzazione delle eccellenze, lerappresentano un importante banco di prova per i giovani allievi, che si approcciano a vari ambiti della materia (geometria, teoria dei numeri, algebra, combinatoria) in maniera creativa, scoprendo la componente ludica che spesso si cela dietro l'apparenza impervia e talora respingente della disciplina.Questo gratificante appuntamento arriva in un momento positivo per il "Matteo Spinelli", reduce dal successo della VI edizione dellache la nostra testata vi ha ampiamente documentato nel mese di gennaio e dopo il consenso arrivato in termini di iscrizioni per il prossimo anno scolastico.Un riconoscimento tributato di fatto dalle famiglie degli studenti ad un istituto che è da decenni simbolicamente espressione del territorio giovinazzese, capace però negli ultimi anni di aprirsi alle realtà viciniore e di intercettare il bisogno crescente di ritornare a pensare al Liceo come scuola che offre una preparazione di prim'ordine alla vita reale e professionale.Lo "Spinelli", sia nel suo indirizzo Classico sia in quello Scientifico, si conferma pertanto una realtà caratterizzata dalla sinergia di un team professionale qualificato, «poco incline all'indulgere alle mode del momento e piuttosto concentrato nell'obiettivo di garantire una solida preparazione ai suoi alunni».Sarà competizione vera, quest'oggi, con la speranza che i nostri ragazzi sappiano distinguersi come già accaduto tante volte.