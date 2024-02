Oggi Marcello Veneziani alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie

Marcello Veneziani sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrotaro a Bisceglie oggi, venerdì 2 febbraio alle 18.30, per la presentazione del nuovo libro: "L'Amore necessario".Giornalista, scrittore e filosofo di origine biscegliese, Veneziani percorre in questo suo ultimo lavoro di scrittura i "nove gradi dell'amore", che animano la vita, la coppia, la famiglia, la patria, il mondo, la sapienza, il destino, la ricerca di Dio e della verità. E riflette sul posto dell'amore nel tempo dell'Intelligenza artificiale.Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui «Io ama Io» e contano solo la tecnica ed il mercato, per l'autore non resta che ricominciare dall'amore, oltre se stessi. Dopo aver affrontato la disperazione assumendola come punto di partenza anziché d'arrivo, dopo aver smascherato la cappa che incombe sulla nostra società, soffoca la libertà, la dignità e l'intelligenza e ci rende scontenti, Veneziani prova ad indicare una via d'uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l'universo e la nostra anima.«Quando avverti che tutto sta crollando, non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina. Dall'amore necessario. Amare è prediligere, aver cura, volere il bene, per sempre. Amare persone, mondi, natura, principi e visioni. Amore dell'essere, rispetto a chi insegue la tentazione del non essere».Pagine suggestive in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni di spirito ed intelletto e l'amore viene raccontato come l'energia elementare, "la forza che muove il mondo" e ciascuno di noi, spingendo all'unione. Un messaggio resistente, in nome di una filosofia del legame, della comunità ritrovata o rinnovata.A dialogare con l'autore sarà Ilaria Ficarella. L'incontro aperto al pubblico è organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico.Marcello Veneziani vive tra Roma e Talamone. È autore di vari saggi di storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, nonché di testi letterari e teatrali. Per Marsilio ha pubblicato Lettera agli italiani (2015), che ha ispirato un format teatrale portato in tour in tutta Italia, Alla luce del mito (2017), Imperdonabili (2017, edizione tascabile 2021), Nostalgia degli dei (2019, edizione tascabile 2022), Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino (2020), La Cappa e Scontenti (2022), e il romanzo La leggenda di Fiore (2021).