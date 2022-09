Occupazione suolo pubblico: a Giovinazzo in arrivo semplificazioni

Il Comune di Giovinazzo ha provveduto a semplificare l'iter amministrativo, sia per le nuove richieste sia per i rinnovi delle licenze, per l'gravato da servitù di pubblico passaggio mediante "dehors" e/o "padiglioni".In particolare, proprio nel caso dei rinnovi, in assenza di modifiche dei requisiti e delle caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture già autorizzate, sarà sufficiente presentare apposita S.C.I.A. corredata dalla asseverazione del tecnico di riferimento.«La semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative - ha commentato il sindaco Michele Sollecito - devono essere un aspetto imprescindibile del nostro lavoro teso a migliorare e facilitare il rapporto della amministrazione comunale con i cittadini, i soggetti economici e le formazioni sociali».«Importante, in questo caso, l'impegno del Dirigente del Settore e degli uffici preposti - ha sottolineato l'Assessore alle Attività Produttive ed alla Polizia Locale, Alfonso Arbore – finalizzato a ridurre il peso della burocrazia in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa».Lo sportello S.U.A.P. è aperto al pubblico ogni martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.L'avviso integrale, pubblicato all'Albo Pretorio online, è consultabile al seguente link: http://albo.egov.ba.it/documents/10192/5101947/OCCUPAZIONE_SUOLO_PUBBLICO__Chiarimenti.pdf