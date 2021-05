Emergenza Covid: norme invariate a Giovinazzo per l'occupazione di suolo pubblico

Ampliamento_dehors Documento di Microsoft Word

L'Assessorato alla Polizia Locale ed alle Attività Produttive del Comune di Giovinazzo rende noto che i titolari delle attività di somministrazione e di consumo sul posto di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali, vedranno prorogata al«lanecessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, già prevista dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 181».Un provvedimento in linea con quanto previsto a livello nazionale dal Decreto Sostegni e che ricalca quanto adottato in diverse località pugliesi in questi stessi giorni di ritorno alla zona gialla. Un modo per essere vicini ai tanti imprenditori del settore della ristorazione e per cercare di rilanciare l'economia cittadina.«Pertanto - fanno sapere da Palazzo di Città - le comunicazioni già inoltrate a questo Ente ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27 maggio 2020,Le nuove comunicazioni di concessione all'utilizzo di suolo pubblico - è la specificazione conclusiva - dovranno essere inoltrate mediante lo schema di comunicazione approvato».Il modello scaricabile lo trovate in allegato al nostro articolo.L'Assessoreha così commentato il provvedimento: «Si tratta di un atto concreto in linea con la normativa nazionale e con cui l'Amministrazione ribadisce vicinanza al settore del commercio. Nei prossimi giorni vi saranno ulteriori novità anche su chiusure al traffico e parcheggi a pagamento. Stiamo lavorando per programmare una stagione estiva che non lasci indietro nessuno», ha concluso.