Concessione a Levante "ingrandita". PVA attacca nuovamente il sindaco

PrimaVera Alternativa non molla e nelle scorse ore il consigliere Davide Digiaro è riuscito ad avere accesso agli atti, da cui si evince che la concessione di suolo demaniale data a Levante, tra la passeggiata Messere e piazzale Aeronautica Militare, sarebbe stata ampliata rispetto alle annate precedenti.«Grazie all'accesso agli atti del nostro consigliere Davide Digiaro abbiamo scoperto che la concessione relativa al "Porto Vecchio" si è ingrandita - scrivono da PVA - Le immagini parlano chiaro (la planimetria in allegato, ndr): i cittadini di Giovinazzo (e non) vengono estromessi da un altro pezzo di spiaggia pubblica a favore di un interesse privato. Eppure solo qualche settimana fa il nostro sindaco rassicurava tutti affermando "Tutto rimane come nelle estati precedenti"».Ora la palla è decisamente nel campo dell'amministrazione comunale e di Michele Sollecito, che dovranno rispondere alle accuse degli oppositori. Abbiamo anche chiesto agli imprenditori interessati di spiegarci meglio che tipo di autorizzazione avessero ricevuto e ci hanno comunicato di non voler entrare in polemica con nessuno, che sono nel giusto atti alla mano e che intendono semplicemente continuare a fare il loro lavoro, lasciando le diatribe politiche al confronto tra le parti.