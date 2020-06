Dehors in piazza, Depalma: «È un ulteriore segnale di vicinanza ai commercianti»

Il Comune di Giovinazzo, dopo aver prorogato al 30 settembre la scadenza per il pagamento della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità, è andato ulteriormente incontro a commercianti ed imprenditori di Giovinazzo.Liberalizzata, secondo le normative nazionali scaturite dall'emergenza sanitaria,o, per ottenere la quale c'è bisogno di una comunicazione all'Ente comunale, l'Amministrazione ha decisoche in quel perimetro hanno le loro attività.E da un paio di giorni alcuni hanno potuto disporre fioriere, tavolini e sedie e possono utilizzare quegli spazi per poter rispettare il distanziamento fisico che i loro dehors originari non potrebbero assicurare.Una scelta coraggiosa caldeggiata dal Sindacoe dall'Assessore alle Attività Produttive,che nelle scorse settimane hanno ottenuto il placet dell'ARAC e delle associazioni di categoria, con cui si sono a lungo confrontati.«I dehors in piazza - ha spiegato il primo cittadino di Giovinazzo - sonopromesso da questa Amministrazione durante la prima fase. È un ulterioreFacciamo fatti concreti ed i fatti concreti - ha proseguito - significano star loro vicini nell'ambito di ciò che noi possiamo fare come Ente locali. La logica dei dehors - ha quindi sottolineato Depalma - si sposa con la logica dellae si sposa anche con quello che cercheremo di fare, fino dove è possibile, sulla TARI e sull'IMU per i proprietari dei locali.Stiamo facendo tutto ciò che ci è consentito - ha ribadito il Sindaco - non solo per dare un aiuto economico, perché poi è riduttivo parlare sempre e solo di economia, ma soprattutto pere far capire loro che c'è chi li osserva e li ascolta e cerca in tutti i modi di far sentire la sua vicinanza in questo periodo di crisi profonda. E siamo felici di riscontrare che questa scelta stia riscontrandoche forse hanno compreso bene che questo è un momento di fare squadra. Quanto accaduto in piazza - ha quindi concluso Depalma - , ci tengo ad evidenziarlo, potrebbe accadere anche in altre aree della città».