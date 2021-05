Il Comune di Giovinazzo incontro agli esercenti: via Mazzini chiusa al traffico

IL COMMENTO DI DEPALMA

IL PUNTO DI VISTA DI STALLONE

Erba sintetica, piante, fiori, elementi che ricordano la tradizione povera e contadina di Giovinazzo.è stata chiusa al traffico nel tratto che si interseca con via Molfetta per volontà dell'Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione tra Assessorato alla Polizia Locale, guidato daed il SindacoIn questo modo, il Comune di Giovinazzo ha inteso rispondere all'appello lanciato da alcuni esercenti che non avevano spazi interni. Non lo si farà quindi solo per Gaetano Illuzzi ed il suo Galì (il cui appello fu raccolto dalla nostra redazione in questo articolo), ma come aveva promesso il primo cittadino per chiunque ne farà richiesta e si troverà in un contesto tale da consentire chiusure e modifiche al traffico. Risposta, dunque, alle gravi sofferenze del settore dopo il periodo pandemico più duro.Non sono affatto mancate le rimostranze dei residenti che promettono battaglia, per una viabilità modificata e che prevedrà, con ogni probabilità, il doppio senso di marcia nel primo tratto di via XX Settembre e poi la svolta obbligata su via Tenente Fiorino.Dall'Amministrazione comunale continuano intanto a segnalare che l'area mercatale, distante soli 400 metri è aperta e vi si può parcheggiare per tutta la sera gratuitamente. L'idea è quella di decongestionare in ogni caso il centro cittadino con posteggi gratuiti nelle periferie a nord e a sud.Il Sindaco Tommaso Depalma ha così commentato la decisione degli amministratori: «Lo aveamo detto che non avremmo lasciato soli i nostri ristoratori e coloro che in questi mesi hanno pagato più di altre categorie il peso delle limitazioni legate al Covid.E con la coerenza di sempre abbiamo preso scelte coraggiose e ...dolorose. Dolorose perché da ieri ho ricevuto più di una chiamata con proteste certe volte sfociate in offese irripetibili da parte di qualche residente della zona.Ma non sono le offese la cosa peggiore, quanto l'insensibilità di chi ha detto chiaramente che "se ne frega" delle difficoltà di questi onesti e laboriosi piccoli imprenditori e lavoratori. Ma noi non deisteremo dalla decisione di fare il necessario per far sentire meno soli questi nostri concittadini capaci con il loro lavoro di dare lustro e bellezza a Giovinazzo.E sono certo che la stragrande maggioranza dei cittadini accetteranno questi inevitabili disagi al traffico e alle proprie abitudini, consapevoli che mai come ora, ognuno di noi può veramente dimostrare spirito solidale e vera fratellanza.Ringrazio l'assessore Stallone, il corpo della Polizia Locale e il dott. Cuna (dirigente pro-tempore, ndr) per il convinto gioco di squadra messo in campo».Sulla vicenda è intervenuto anche l'Assessore alla Polizia Locale ed Attività Produttive, Salvatore Stallone: «Credo tutti debbano comprendere il momento storico e quanto sta succedendo è sì eccezionale, ma potrebbe aprire nuove strade - ha detto raggiunto telefonicamente -. Faccio i complimenti all'imprenditore della ristorazione che ha allestito uno spazio all'aperto ben pensato. Credo possa essere l'inizio di un dialogo con molti esercenti. Resta il nostro invito a parcheggiare nell'area mercatale, a poche centinaia di metri dai posti più suggestivi di Giovinazzo.Sino a questo momento non abbiamo ricevuto altre richieste - ha ribadito Stallone - ma siamo pronti a confrontarci ed a trovare soluzioni. Le lacrime di chi finalmente vede la luce dopo mesi di buio, credo sia la miglior ricompensa per un amministratore.Non dimentichiamo affatto i residenti della zona - ha concluso -, ma chiediamo uno sforzo per alcuni mesi a tutti. Non siamo in un periodo storico con precedenti e dobbiamo tutti fare la nostra parte».