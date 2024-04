Nuovo Piano Casa, un incontro-dibattito a Giovinazzo

Appuntamento il 6 maggio in Sala San Felice

Lunedì prossimo, 6 maggio, alle ore 19.00, alla Sala San Felice, si terrà un incontro pubblico sulla presentazione della legge sulcon il presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati, e il vicepresidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia , Saverio Tammacco.All'incontro interverranno il sindaco, Michele Sollecito, e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone. Vista l'importanza dell'argomento in discussione e le prospettive che ne deriverebbero in alcune zone strategiche della città, si invitano a partecipare i cittadini, gli ordini professionali, gli esperti del settore e gli imprenditori edili che potranno avere dai due consiglieri regionali risposte in merito alla legge.