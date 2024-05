Nuova data a Giovinazzo per la presentazione del Piano Casa

Rinviata lo scorso 6 maggio, la presentazione dela Giovinazzo si terrà lunedì 13 maggio all'interno della Sala San Felice. Inizio previsto per le ore 19.00.All'incontro interverranno il presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia,e il vicepresidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia,A fare gli onori di casa il sindaco, Michele Sollecito, e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone. Vista l'importanza dell'argomento in discussione e le prospettive che ne deriverebbero in alcune zone strategiche della cinta urbana, da Palazzo di Città si invitano a partecipare i cittadini, gli ordini professionali, gli esperti del settore e gli imprenditori edili. Sarà quella un'occasione unica per poter ricevere risposte dai consiglieri regionali.