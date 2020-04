Nuovo caso di Coronavirus a Giovinazzo: ma è persona fuori città da tempo

RIEPILOGO CASI

ESERCIZI COMMERCIALI CHIUSI A PASQUA E PASQUETTA

I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

BUONI SPESA

Un nuovo caso di Coronavirus si registra a Giovinazzo. Si tratta di una persona che avrebbe ancora la residenza in Puglia, ma vive fuori. I casi di residenti salgono pertanto a 9 da inizio pandemia, con un decesso. Migliorano le condizioni della famiglia risultata positiva e proseguono i controlli della Polizia Locale. Tutto nel bollettino serale del Sindaco.«Il nucleo familiare risultato positivo al Covid-19il peggio è ormai alle spalle e ne siamo davvero felici! Purtroppo registriamo unAltre informazioni utili: con ordinanza sindacale ho disposto cheRimane la possibilità di aperura solo per farmacie e parafarmacie. A Pasqua e Pasquetta si resta a casa, non ci sono scuse. Ci stiamo organizzando con la polizia locale (da oggi anche in moto), i Carabinieri e altre forze dell'ordine aggiuntive per "sigillare" il paese: nessuna scampagnata, nessuna uscita fuori porta, nessuna passeggiata salutare. Sapete bene che le sanzioni sono molto elevate dunque non rischiate!Anche oggi la nostra Polizia Locale ha effettuato oltre 30 controlli di autocertificazioni e anche oggi gli instancabili operatori del SerMolfetta hanno distribuito i pacchi alimentari del progetto "Giovinazzo Solidale" che sta raccogliendo tante adesioni. Grazie a tutti voi che state donando!Vi aggiorno anche sulle domande dei buoni spesa: oggi alle 18.00 scadeva il termine per la presentazione delle domande. I nostri uffici sono ancora impegnati a protocollare le domande, al momento il il totale parziale è di 341 domande. A tal proposito ringrazio i CAF, La Caritas, l'Urp, e tutta la rete del territorio che ha contribuito a coinvolgere i soggetti beneficiari. I nostri Servizi Sociali sono già al lavoro per gestire in questo momento drammatico una richiesta di aiuti che mai si è verificata a Giovinazzo, i numeri delle chiamate e delle prese in carico parlano da soli».