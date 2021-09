Nuovo calo dei positivi al Covid a Giovinazzo: tutti i nuovi dati

Nuovo calo degli attualmente positivi a Giovinazzo.È quanto emerge dall'aggiornamento dei dati relativi all'epidemia da Covid-19 sul territorio cittadino operata dal Comune in collaborazione con la Prefettura di Bari.Analizzando il report emerge che i giovinazzesi ancora alle prese con il virus, all'11 settembre eranoe non vi sarebbero ospedalizzazioni. Dal 12 agosto all'11 settembre, quindi nel giro di 30 giorni, si è passati da 14 positivi al Sars CoV 2 sul territorio cittadino, agli attuali 5 (-9). Il picco è stato raggiunto questa estate il 24 agosto, quando vi erano contemporaneamente 15 persone infette.Dal 21 giugno, primo giorno della bella stagione, all'11 settembre, a Giovinazzoe la media d'età delle persone ammalatesi è scesa notevolmente rispetto ai mesi invernali e primaverili (dapprima sopra i 60 anni, oggi vicina ai 30 anni).Rispetto all'ultimo aggiornamento della scorsa settimana, va anche sottolineato il primo contagio tra over 70 (non accadeva dal 17 maggio scorso) e due nuove infezione tra le persone ultrasessantenni.Da inizio epidemia sono complessivamente 1267 (+3) i giovinazzesi che hanno contratto il virus esono i guariti.Questa la suddivisione dei contagiati per fascia d'età:Sono state purtroppo 17 le vittime accertate e l'ultimo decesso per Covid-19, secondo le fonti ufficiali, a Giovinazzo risale alla metà di maggio 2021. La vittima più anziana aveva 91 anni, la più giovane 57.