Nuovi cestini portarifiuti sui lungomari ed in Villa Comunale - VIDEO

Nuovi cestini portarifiuti tripartiti sono stati installati nelle scorse ore e verranno installati nei prossimi giorni sui lungomari di Ponente e di Levante, oltre che in Villa Comunale ed al Parco Scianatico. Si tratta diCome è facile comprendere, sono luoghi strategici, caratterizzati dalla primavera e sino a settembre dal grande flusso di frequentatori e visitatori. Un invito ad utilizzarli correttamente è giunto attraverso un video (che pubblichiamo sotto il nostro articolo) dal sindacoe dall'assessore all'Ambiente,il quale ha anche ricordato come Giovinazzo abbia raggiunto nel mese scorso l'80% di raccolta differenziata.I nuovi cestini portarifiuti, come ha ricordato il primo cittadino, invogliano a differenziare perché divisi in tre contenitori: uno per l'indifferenziato, l'altro per la plastica ed il terzo per il vetro.Arbore, raggiunto da noi telefonicamente, ha altresì voluto ringraziare tutta l'amministrazione comunale per il lavoro svolto in squadra negli scorsi mesi, all'ufficio tecnico ed al Settore Ambiente, «in particolare nella persona del dott. Antonio D'Amato, il cui apporto è decisivo per il mio compito in materia di igiene urbana ed ambiente. Ci tengo a ribadire - ha concluso - che un parametro per dire che una città è evoluta è proprio lo stato dei luoghi ed il rispetto del decoro urbano, per questo invito tutti i cittadini e le cittadine a non mollare ed a continuare a fare la loro parte».