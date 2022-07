Nuovi arredi a Giovinazzo nelle piazze Kennedy, Toselli e Sicolo

Gli interventi riguarderanno prevalentemente tre aree:Si prevede la sostituzione delle panchine, oramai vetuste, con nuove sedute, l'installazione di alcuni pali di pubblica illuminazione e la predisposizione di tavoli da gioco (ping pong e scacchi).Così commenta il Sindaco: "Abitare e vivere la propria città nel senso pieno del termine vuol dire curare non solo le grandi infrastrutture ma anche i dettagli delle zone di libera fruizione. I nuovi arredi urbani favoriranno l'aggregazione tra cittadini e contribuiranno a far crescere il senso di corresponsabilità comune verso la cura degli spazi pubblici".L'Assessore Depalo sottolinea: «In attesa della nuova area giochi all'interno del Parco Scianatico e della complessiva riqualificazione delle aree a verde di Via Papa Giovanni XXIII, prossima alla gara, continuiamo l'opera di rinnovamento e miglioramento degli arredi urbani della città. Nessun quartiere deve essere lasciato indietro. Non esistono periferie ma un unico contesto abitativo ricco di servizi e spazi di aggregazione per anziani, bambini e famiglie».Gli uffici competenti provvederanno all'affidamento dei lavori presumibilmente entro la fine del mese di luglio al fine di procedere quanto prima all'installazione di tutti gli arredi.