Nuovi aggiornamenti Covid su Giovinazzo: i positivi scendono a 122

Nella mattinata di oggi, 5 febbraio, il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha reso noti i nuovi dati sull'evoluzione della pandemia a Giovinazzo. Sono aggiornati al 3 febbraio 2021.Rispetto a quanto scritto nella serata di ieri ed andato on line questa mattina, la Prefettura di Bari ha comunicato che nella nostra cittadina gli attualmente positivi sono scesi aIl totale dei contagiati da inizio pandemia è salitomentre i guariti sono salitiPurtroppo sul territorio comunale sono anche decedute, 6 nel 2020 e 3 da inizio del nuovo anno, come vi abbiamo raccontato più volte in questi giorni. Durante la seconda ondata si sono ammalate 616 persone, nella prima solo 11.Grazie a questo nuovo aggiornamento, la curva epidemiologica si abbassa leggermente, ma questo non deve indurre alla sottovalutazione del contagio. Mantenere pertanto le distanze di un metro in luoghi pubblici, evitare assembramenti, indossare la mascherina correttamente ed igienizzarsi frequentemente le mani restano le norme da seguire pedissequamente fino al termine di una lunghissima emergenza sanitaria.