Manutenzione verde: completate operazioni su strade, scuole e piazze

Sono in via di completamento in queste giornate gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Lunedì 17 marzo operai al lavoro nei giardini delle scuole, nella zona delLa scorsa settimana era stata la volta della Villa Comunale e di altre aree urbane.Secondo le previsioni del cronoprogramma comunale, da martedì 18 e sino a martedì 25 marzo si sarebbero dovute svolgere operazioni di potatura nei parchi comunali, in particolar modo nel, ma da Palazzo di Città ci hanno informato che per la rottura di un mezzo meccanico, gli interventi scaleranno di qualche giorno, il tempo necessario al suo ripristino da parte dei tecnici. Va anche ricordato che, un ulteriore motivo di slittamento, potrebbe essere rappresentato da avverse condizioni meteo.