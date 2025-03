Manutenzione verde, il cronoprogramma di questa settimana a Giovinazzo

Prosegue il cronoprogramma della manutenzione ordinaria del verde pubblico a Giovinazzo, con le fasi di sfoltimento di talune specie e le eradicazioni delle infestanti.Palazzo di città ha comunicato i seguenti interventi durante questa settimana, salvo avverse condizioni meteo.- sfalcio, rimozione erbe infestanti in Villa Comunale, via Amoia, via Calcutta, via Crocifisso, via Daconto, via don Francesco Piscitelli, via Giovinazzesi nel mondo, via Ambrosoli, via Dickinson, via Santa Caterina, Giardino Fazio, Giardino Baden Powell, Parco Scianatico, piazza Kennedy, piazza Meschino, piazza delle Rimembranze, piazza don Melone, piazza don Tonino Bello, piazza Garibaldi, piazzale Leichardt e piazza Sant'Agostino.sfalcio e rimozione erbe infestanti in piazza Spinelli, piazza Stallone, piazza Porto, piazza Sicolo, piazza via Tenente Devenuto, piazzale stazione, via Leichardt, via Cappuccini, via Molfetta, piazza Vittorio Emanuele II, via Cairoli, via Crocifisso, via Moro, via Papa Giovanni XXIII, lungomare Esercito Italiano, lungomare Marina Italiana, via Artieri, via Bitonto, via Calcutta, via Colapiccoli.sfalcio e rimozione erbe infestanti in via Crocifisso, via Dalmazia, corso Dante, viale De Gaetano, via De Gasperi, via degli Artieri, via Durazzo, via Fani, via Firenze, via Firenze angolo Toselli, via Framarino, via Iacobellis, via Bisanzio Lupis, via Marconi, via Rollo, via Sanseverino, via Sanseverino angolo Toselli, II Trav. via Toselli, via Toselli, via Zeverino.