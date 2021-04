Nuova impennata dei contagi in Puglia, ma 170mila persone sono guarite dal Covid

35 decessi

Oltre 170mila guariti

La situazione attuale in Puglia

La Puglia ha effettuato 12.472 tamponi nelle ultime ore e 1895hanno fatto emergere altrettanti contagi da Covid-19. Nel barese i nuovi casi sono 730. Si tratta di una nuova impennata delle infezioni, dopo che la nostra regione aveva visto nei giorni scorsi una diminuzione sensibile delle percentuali di positivi su tamponi effettuati.Dall'inizio della pandemia si sono ammalate nella nostra regione 225.031 persone. Di seguito il riepilogo dei contagiati suddivisi per provincia:87107 Area Metropolitana di Bari40813 Provincia di Foggia35382 Provincia di Taranto22013 Provincia Bat22038 Provincia di Lecce16601 Provincia di Brindisi737 relativi a residenti fuori regione340 di provincia di residenza non notaLa nostra regione ha fatto registrare anche 35 morti a causa del Sars CoV2 o delle sue dirette conseguenze: 18 nel barese, 7 in Capitanata, 5 nel tarantino, 4 nel Basso Salento, 1 nel brindisino. Il computo delle vittime è di 5533 e 1967 sono stati i morti nell'Area Metropolitana di Bari.Sono 170.041 i guariti in Puglia da inizio pandemia, ben 1791 solo nelle ultime ore. Un dato incoraggiante se riferito ai 225.031 pugliesi che hanno contratto il virusI positivi in Puglia sono quindi 49422 (+69 rispetto a mercoledì), il 4.2% dei quali è ricoverato in ospedale (2079, 74 in meno rispetto a mercoledì) mentre il 95.8% (47343) è in isolamento domiciliare. 245 sono i posti occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie dedicate.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.