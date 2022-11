2 foto Novità a Giovinazzo: alla Polizia Locale spray e distanziatori

Novità nelladi Giovinazzo. Gli agenti in servizio, diretti dal maggiore, hanno infatti concluso, proprio negli scorsi giorni, i corsi di formazione in materia di tecniche operative e di utilizzo dei presidi tattico difensivi, quindi loa getto balistico e ilOltre alla formazione sono stati acquistati i presidi per tutto il personale in servizio:, «strumenti di autotutela - è scritto nella determina dirigenziale n. 62 -, aventi scopi e natura esclusivamente difensivi», come previsto dal nuovo regolamento del corpo di via Cappuccini.(uno per ogni operatore) e(posizionati nelle due auto di servizio) saranno utilizzati con criteri di necessità e di proporzionalità in materia di legittima difesa.La formazione degli agenti ha previsto sia lezioni teoriche per comprendere gli aspetti giuridici e tecnici dei due strumenti in dotazione, svolte presso la sala San Felice, sia momenti pratici. «Lo svolgimento dei corsi di formazione, il continuo aggiornamento dei nostri agenti e l'acquisto di questi strumenti rappresenta uno dei passi importanti, per essere sempre sul pezzo, nel percorso di modernizzazione del corpo di», ha detto l'assessore al ramo,«Su questa scia - ha concluso Arbore -, per migliorare ulteriormente la qualità del nostro servizio, proseguiranno importanti interventi a partire dall'acquisizione di due nuove e più efficienti auto di servizio. Il rapporto di costante collaborazione e condivisione con il corpo, in questi mesi, sta producendo».