Notte Bianca della Poesia, domani e sabato la decima edizione a Giovinazzo

Avrà inizio domani, 4 settembre, lala manifestazione ideata dall'che quest'anno si svolgerà con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali, Ambientali e Turistici (MIBACT), della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, della Città di Giovinazzo e della Città di Molfetta. Ladella kermesse letteraria si snoderà su tre serate, domani e venerdì a Giovinazzo e domenica 6 a Molfetta, che saranno condotte da, Direttore Artistico della manifestazione.132 i poeti partecipanti, provenienti da Puglia e Basilicata, che con i loro versi andranno a riempire di contenuti e di bellezza le tre date in programma.di Giovinazzo, dove numerosi saranno i momenti dedicati alla poesia ed all'arte. A cominciare dall'inaugurazione, alle ore 19.00, quando il soprano, accompagnata dalla chitarra didarà voce ad uno splendido canto d'amore di Federico Garcia Lorca e Lucia Diomede leggerà poesie di Eugenio Montale e Vittorio Bodini.La poesia diventerà definitivamente la protagonista della serata con la rubrica Riflessi a cura di Luce e Vita e con gli spazi a cura dell. Attesissimo, poi, l'omaggio a Ennio Morricone che ladi Bisceglie dedicherà al Premio Oscar con la direzione del Maestro Salvatore Barile.Le trombe, i tromboni e le tube de "Il Cenacolo" ripeteranno l'esibizione sabato 5. Di fatto, però, darà il via alla seconda serata dellail connubio tra poesia e teatro dello spettacolo intitolatoa cura dell'ASD di Bari coordinato dalla psicologa Olympia Binetti. Seguirà l'apprezzato spazio dedicato alla lingua in vernacolo, da sempre organizzato dall'Accademia della Lingua Barese "Alfredo Giovine", dove i suoni e i colori dei dialetti delle province di Bari e Bat strapperanno un sorriso ai presenti. La musica tornerà ad allietare la platea con gli intermezzi musicali di Michele Fiorentino (tromba), Tommaso La Notte (voce e chitarra), Orazio Saracino (pianoforte), Luciana Visaggio (oboe), Daniele de Palma (pianoforte), a cui seguiranno i versi dei poeti liberi, dell'Associazione "In Folio" di Ruvo di Puglia e l'intervento a cura dell'Associazione culturale "Cenacolo dei Poeti" di Bitonto.La chiusura della manifestazione avrà luogo domenica 6 settembre presso l'Anfiteatro di Ponente di Molfetta. Il primo momento della serata, alle 19.00, fonderà musica e poesia attraverso i versi dei poeti dell'Associazione "Matera Poesia" e le note della Brass "Il Cenacolo" di Salvatore Barile. Poi, spazio all'esibizione dell'Associazione biscegliese "L'Ora Blu" che, sotto la supervisione e la regia di Zaccaria Gallo, farà ascoltare testi di Ghiannis Ristos. Seguirà la performance poetica del Movimento Internazionale "Donne e Poesia" di Anna Santoliquido che si concentrerà sull'energia della parola ed offriràscomparsa qualche settimana fa. Subito dopo verranno declamate le "Poesie da Gustare" dell'associazione "Comunicazione Plurale" di Elena Diomede, mentre durante la serata non mancherà la musica con il duo Claudia Lops, al flauto, e Vito Vilardi, alla chitarra. Imperdibile la conclusione, che vedrà la Compagnia di Danza ResExtensa di Elisa Barucchieri impegnata in una spettacolare esibizione.Sarà una maratona culturale densa di poesia e di arte a trecentosessanta gradi, che ancora una volta farà sentire forte il suo richiamo. La voglia di diffondere cultura alla base della Notte Bianca della Poesia si farà sentire infatti anche in questa decima edizione, pur nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19.