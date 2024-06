Nostalgia '90, chiusura in musica per la Festa della Madonna delle Grazie

Erano centinaia, molti provenienti anche fa fuori Giovinazzo, che ieri sera, 9 giugno, hanno ballato in piazza Vittorio Emanuele II le hit di, il concerto-dj set che ha concluso il cartellone di eventi per Festa in onore dellaorganizzata dal Comitato Maria SS delle Grazie guidato da Giuseppe Amoia.Un vero e proprio party musicale che ha trascinato giovani e meno giovani in un decennio irripetibile. Una festa nella festa, di un gruppo che ha fatto ballare davvero tutti. Non solo le hit della dance, ma anche tantissima musica che ha di fatto segnato la giovinezza e l'adolescenza di molti tra i presenti, dai brani degli Eiffel 65 ad Alexia, da Corona sino a Gigi D'Agostino, passando per i pezzi dei grandi producer italiani di quel periodo unico e probabilmente inimitabile.Si concluderà quest'oggi, 10 giugno, invece la parte liturgica della festa in onore di Maria SS delle Grazie, con la messa di ringraziamento alle ore 19.00 all'interno della chiesetta di San Lorenzo in via Gelso.