Associazione Madonna delle Grazie e Figli del Mare sempre più uniti

Un percorso comune, un modo di intendere la fede pressoché identico, la volontà di rilanciare antiche tradizioni.Sono questi i capisaldi su cui si fonda l'accordo tra la Pia Associazione di Maria SS. delle Grazie e I Figli del Mare, pii sodalizi rispettivamente guidati da Giuseppe Amoia e Luigi Mastandrea.«Con gioia - si legge in una nota congiunta - l'associazione Figli del Mare ha accettato l'invito ad ospitare la sede del Comitato Feste Maria SS delle Grazie. Un modo per ricordare Lorenzo Capasso, il quale tutti gli anni, in silenzio, si prodigava per aiutare l'associazione Mara SS. delle Grazie nello svolgimento delle celebrazioni in Suo onore. Questa tradizione quest'anno è stata portata avanti dalla figlia che con grande dedizione ha continuato a sostenere la stessa. Il nostro augurio - conclude la nota - è che questa splendida collaborazione possa continuare negli anni futuri».