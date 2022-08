Nominato il nuovo direttivo del Circolo "I Figli del Mare" di Giovinazzo

Il 25 agosto scorso è stato nominato il nuovo direttivo deldi Giovinazzo, che da anni cura, tra le altre iniziative, la traslazione del Manto della Madonna di Corsignano.Il nuovo presidente sarà il Maresciallo M.M. Vincenzo Marolla, che nel suo discorso di insediamento ha tenuto a precisare come «in questo sodalizio, tutti i nuovi soci ed eventualmente i futuri devono avere come principale motivazione l'Amore per la nostra Protettrice ed in particolare per quel Manto che tutto copre e che ci difende dalle intemperie della vita ed in particolare da quelle del mare».Durante la serata, Marolla ha anche ricordato come sia in corso una ricerca per individuare un locale nel centro di Giovinazzo per riprendere pienamente l'attività del Circolo, inevitabilmente rallentatasi durante gli anni pandemici. Importante sarà l'adesione di nuovi associati per portare avanti una tradizione che si lega a doppio filo con le profonde radici cristiane della comunità locale.Presidente Onorario Stefano MarranoPresidente Vincenzo MarollaVice presidente Ciccio MarollaCassa e segreteria Raffaella MarollaConsigliere Giuseppe AllegrettaConsigliere Minguccio Marrano.Si ringrazia la Testata per l'ospitalità e si attende fiduciosi la rinascita completa di tale sodalizio.