Figli del Mare Giovinazzo, nuova sede e nuovo direttivo

Lo avevamo anticipato dalle nostre pagine qualche settimana fa e la conferma è arrivata nelle scorse ore: ilha una nuova e confortevole sede. Un luogo aperto agli associati ed a quanti volessero conoscere questa realtà associativa che da tanti anni rinnova il rito del Manto della Madonna di Corsignano durante la festa agostana.Ed è stato proprio dopo le celebrazione di quest'anno, il 25 agosto, che nella riunione degli ex associati è stato eletto il nuovo Direttivo, che avrà a capo il presidenteaffiancato dal presidente onorario Stefano Marrano. Il vertice associativo sarà quindi completato dal vicepresidente Francesco "Ciccio" Marolla, dalla cassiera e segretaria Raffaella Marolla, e dai consiglieri Giuseppe Allegretta e Minguccio Marrano.Una nuova sede, un nuovo direttivo e tante nuove idee che potranno essere portate avanti grazie a uomini e donne volitivi, che hanno a cuore l'amore per la Protettrice di Giovinazzo. E proprio su questo tema si è soffermato il presidente Vincenzo Marolla sin dal suo insediamento, rimarcando l'importanza della prosecuzione dell'antico rito del Manto e soprattutto la necessità di un continuo rinnovamento. A tutti i giovinazzesi che volessero approcciarsi a tale realtà, il direttivo ricorda che la sede di piazza Vittorio Emanuele II è oggi attiva ed operativa, soprattutto in fascia pomeridiana e serale.Inizia un nuovo percorso per rinnovare antiche tradizioni.