Stasera la benedizione della sede dei Figli del Mare di Giovinazzo

Sono totalmente alle spalle i problemi che avevano attanagliato negli anni scorsi il, i cui membri sono tenutari del Manto per l'icona della Madonna di Corsignano.Col rinnovo delle cariche associative è arrivata nei mesi scorsi anche la nuova sede di piazza Vittorio Emanuele II al civico 56 e questa sera, domenica 18 dicembre, alle ore 18.00, quel luogo sarà benedetto e diverrà definitivamente luogo per eccellenza di ritrovo, confronto e proposizione di obiettivi comuni.Benedizione alle 18.00, dunque, e poi auguri in un momento conviviale in vista delle festività natalizie. Il gruppo guidato dal M.llo Vincenzo Marolla cresce e punta a rinnovare quella devozione verso la Vergine di Corsignano che è alla base dell'attività associativa.