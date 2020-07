Nico Bavaro ufficialmente candidato al Consiglio regionale

Era nell'aria da tempo, ma adesso è ufficiale.Il giovinazzeseè candidato nella corsa ad un posto da Consigliere regionale nella listaIl Segretario pugliese dilo ha annunciato con un post Facbook:- scrive - .Il suo hashtag èparafrasando il titolo della canzone di Diodato vincitrice di Sanremo. Un modo per ribadire di essere sempre stato in campo, spesso al fianco di altri, come accaduto nelle amministrative del 2017 e cercando di riannodare i fili con quanto fatto in un decennio da Nichi Vendola alla guida della Regione Puglia.Per lui sembra scontato il sostegno di buona parte dei simpatizzanti ed iscritti a PrimaVera Alternativa (non vi è ancora una posizione ufficiale ma tutti gli indizi portano a questo), oltre all'inevitabile appoggio incondizionato, per stima, amicizia e battaglie condivise della segreteria cittadina di Sinistra Italiana, guidata da Tommi Bonvino.