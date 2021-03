Nico Bavaro nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana

L'Assemblea nazionale diha eletto nello scorso fine settimana la nuova segreteria nazionale di cui farà parte anche il giovinazzese, alla guida del partito in Puglia.Il Segretario nazionale saràe per Bavaro si tratta di una conferma, dopo la sua esperienza nel direttivo di un partito che cerca di rilanciarsi costruendo un nuovo centrosinistra ed appoggiando non senza uno sguardo critico, in un momento difficilissimo per la nazione, il Governo guidato da Mario Draghi con un Ministro all'interno dell'Esecutivo affidato a Roberto Speranza.I primi auguri a Nico Bavaro sono giunti dalla segreteria giovinazzese e da diversi esponenti del centrosinistra locale e pugliese.Maria Campese - Marco Grimaldi - Serena Pellegrino - Nico Bavaro - Giuseppe De Cristofaro - Tino Magni - Elisabetta Piccolotti - Gabriella Branca - Sandro Fucito - Federico Martelloni - Serena Pillozzi - Giuseppe Buondonno - Marilena Grassadonia - Giovanni Paglia - Silvia Prodi