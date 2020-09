Nico Bavaro: «La primavera pugliese continua. Grazie ai cittadini di Giovinazzo»

«La primavera pugliese continua. Emiliano si conferma il governatore della Regione Puglia, anche grazie all'impegno dei candidati e dei sostenitori di Puglia Solidale e Verde che in questi mesi di campagna elettorale hanno lavorato notte e giorno per raggiungere questo risultato. È stata una campagna inconsueta e difficile, ma piena di incontri, iniziative e partecipazione. Nonostante il risultato della lista non ci veda superare di pochissimo la soglia di sbarramento, non possiamo che ringraziare tutti i volontari e le volontarie, i candidati e le candidate che si sono messi in prima fila per rappresentare una idea di Puglia progressista, solidale e ambientalista».È questo il commento di, segretario regionale e cittadino di, che a Giovinazzo - grazie al concreto supporto di- è risultato il candidato più suffragato con quasi 1.600 voti.«Un ringraziamento speciale - conclude Bavaro - va alle cittadine e ai cittadini di Giovinazzo che mi hanno sostenuto in tantissimi con la propria preferenza. È stato un onore rappresentare la mia città. Ma da solo non avrei fatto nulla. Devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per fare in modo che a Giovinazzo Puglia Solidale e Verde potesse risultare la prima lista. Straordinari. Continueremo a fare rumore».