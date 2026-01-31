Giuseppe Vero
Oggi l'addio di Giovinazzo a Giuseppe Vero

Giovinazzo - sabato 31 gennaio 2026
Un tragico incidente, avvenuto sulla strada provinciale 156 che collega Bitonto a Palese, lo ha portato via alla madre, al padre, alla sorella ed all'amata fidanzata, oltre che a tutti i suoi amici.
Giuseppe Vero, 29 anni, riceverà oggi, 31 gennaio, l'ultimo saluto della comunità giovinazzese. I funerali si svolgeranno alle 16.30 all'interno della Parrocchia Sant'Agostino.

Studente di ingegneria meccanica al Politecnico di Bari, era ritenuto da tutti una persona affabile, con un grande sorriso e con tanto amore da dare. A ricordarlo anche l'USD Academy Giovinazzo: «Oggi Giovinazzo piange un ragazzo d'oro - si legge in una nota social del sodalizio calcistico -. Capitano ai tempi della Polisportiva Giovinazzo di Fiorello sul campo in terra battuta. Riposa in pace Giuseppe Vero. Una volta capitano, per sempre capitano!».

Un ragazzo vissuto con l'esempio di una famiglia dai principi sanissimi, con mamma Anna impegnata da anni con il gruppo Fratres.
Amarissimo risveglio per tanti giovinazzesi, quello di venerdì 30 gennaio, maledettissimo venerdì 30 gennaio. Oggi l'ultimo abbraccio ad un fraterno amico, ad un ragazzo perbene, per far sentire a fidanzata e famiglia che non sono soli nel momento della prova massima.
