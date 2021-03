Nel barese avanza il contagio: 9 morti e 600 nuovi positivi in poche ore

I guariti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Continua a far preoccupare la situazione epidemiologica in Puglia e soprattutto nel barese. Nella Città Metropolitana di Bari sono stati registratidi ieri, 6 marzo. In totale nel barese le vittime sono salite a 1322 da marzo 2020 (9 a Giovinazzo), in tutta la regione a 4087.Solo ieri sono stati registrati 600 nuovi casi di contagi da Covid-19 nei comuni dell'Area Metropolitana, che conta 59.499 infetti in un anno. Un primato poco invidiabile, in una Puglia che ieri ha ufficializzato altri 1483 casi su 10.526 tamponi, pari al 14,08% del totale dei test rinofaringei effettuati nelle ultime 24 ore. Un dato nettamente sopra la media nazionale.Sono intanto guarite altre 865 persone in regione, che portano il totale a 115.362, unico dato che fa davvero ben sperare.Nella nostra regione sono attualmente positive al Sars CoV2 34.853 persone (+603 rispetto al venerdì) e 33.414 si stanno curando a casa (si tratta del 95,9%). I pazienti ricoverati in ospedale invece sono 1439, con 161 pazienti che lottano in terapia intensiva.Giovinazzo fa registrare un calo negli attualmente positivi: sono ufficialmente 102, mentre oltre 750 sono i contagiati da inizio pandemia. Sono state 9 le vittime: il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91. In attesa di aggiornamento il dato sui guariti complessivi, che al 27 febbraio era di 669.