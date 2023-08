Musica e risate, il binomio vincente della Rimbamband (FOTO)

15 foto La Rimbamband a Giovinazzo

La verità è che sono musicisti eccellenti, con un'ottima formazione alle spalle, e che utilizzano le loro conoscenze per far ridere tanto la gente. E ci riescono benissimo da anni.Divertimento e note ieri sera a Levante, in piazzale Aeronautica Militare, per, lo spettacolo dellala formazione pugliese che spopola da qualche anno nei teatri italiani.Raffaello Tullo (di origine bitontina e residente a Giovinazzo) è stato l'eclettico frontman di un gruppo affiatatissimo, capace di sfornare battute a tempo di swing, jazz e folk, spalla perfetta per Renato Ciardo al rullante ed in voce, tempi comici ereditati da cotanto padre che hanno fatto ridere moltissimo un pubblico folto e più che mai partecipe.Francesco Pagliarulo al pianoforte e tastiere è il virtuoso del gruppo, Vittorio Bruno al contrabbasso la base solida a cui si affidano tutti gli altri e Nicolò Pantaleo ai fiati è l'estemporaneità figlia di talento e tanto studio. Tutti anelli di una macchina ben oliata che fa divertire e che non riesce proprio a risultare ripetitiva negli anni, cambiando e trasformando nel tempo un repertorio di livello.Repertorio musicale che ha affondato le radici nei grandi brani degli anni dal dopoguerra in poi, unito a battute fulminee, condite ulteriormente dagli straordinari i tormentoni baresi di Renato Ciardo.Lapropone comicità senza mai trascendere, coinvolgendo in un gioco a più voci il pubblico e ieri sera ne ha data ampia dimostrazione. In centinaia sono arrivati a Giovinazzo da ogni parte della regione e da quelle limitrofe per assistere al loro "cabaret musicale", degna coda di una Festa Patronale che ha saputo unire rispetto delle tradizioni e innovazione.Raffaello Tullo, in chiusura, stoppando alcune stucchevoli polemiche delle scorse settimane, ha anche sottolineato come la scelta di piazzale Aeronautica Militare sia stata voluta da loro, non da Comitato o amministratori, perché lo spettacolo necessita di spazi non troppo grandi come potrebbero essere quelli di piazza Vittorio Emanuele II.Chiosa doverosa sull'organizzazione, che ha permesso a centinaia di persone senza biglietto comunque di assistere allo spettacolo in uno spazio dignitosissimo. Molto bene il prefiltraggio e l'attenzione rivolta alla stampa. Promossi a pieni voti Comitato Feste e l'Arci Tressett, associazione impegnata in forze per la buona riuscita dell'evento. Una rete necessaria e, aggiungiamo noi auspicabile, per continuare a portare il nome di Giovinazzo sempre più in alto in giro per l'Italia.