Festa Patronale 2023, stasera a Giovinazzo c'è la Rimbamband

Si terrà questa sera, 22 agosto, in piazzale Aeronautica Militare, a Levante, lo spettacolo di chiusura della Festa Patronale 2023 in onore di Maria SS di Corsignano.Finalmente, è il caso di dirlo, a Giovinazzo si esibirà la, formazione talentuosissima pugliese che gioca letteralmente con la musica in chiave comica. Lo spettacoloconta decine di tappe e sarà una primissima nella nostra cittadina, data fortemente voluta dal direttore artistico della Festa Patronale, Giampaolo Sinesi, dal presidente del Comitato Feste, Francesco Cassano, in collaborazione con l'amministrazione comunale.I cinque musicisti pugliesi,(di origine bitontina e residente a Giovinazzo) in voce,al rullante ed in voce,al pianoforte e tastiere,al contrabbasso eai fiati, proporranno «un omaggio costante ai tanti maestri, da Buscaglione a Carosone ed Arigliano, la sorpresa di trovarli quanto mai simili a Mozart e Rossini, l'incanto di ritrovare il proprio fanciullo perduto. Uno spettacolo fuori dai canoni convenzionali, oltre le righe, anzi, senza righe, nel quale cinque impeccabili suonatori riescono ad assurgere ad esilaranti suonattori».In piazzale Aeronautica Militare è tutto esaurito ormai da settimane e si preannuncia una serata da ricordare. Inizio poco dopo le 20.30, appena sarà conclusa in Concattedrale la cerimonia di risalita della dell'edicola della Madonna di Corsignano.L'evento è anche inserito nel cartellone comunale