È morto Nino Degennaro, storico direttore dell'Hotel Riva del Sole

Aveva 73 anni. Le esequie questa mattina in Cattedrale

Giovinazzo - lunedì 18 agosto 2025
Lo storico direttore dell'Hotel Riva del Sole di Giovinazzo, Nino Degennaro, è morto.
A rivelarlo un post dello staff che ha scritto: «Ci ha guidati fino a diventare un punto di riferimento per l'ospitalità del territorio» e lo ricorda con affetto e commozione. Aveva 73 anni.

Il "signor Nino", come lo ricordano tutti i dipendenti che si sono succeduti nel tempo all'interno dello storico hotel e residence che sorge lungo la litoranea che porta a Santo Spirito, non c'è più e con lui se ne va un pezzo della storia della ricettività nella località adriatica.

È ancora l'intero staff a ricordare l'uomo che «con creatività, eleganza e spirito innovativo, ci ha guidati fino a diventare un punto di riferimento per l'ospitalità del territorio. Ha saputo realizzare i desideri di tantissimi ospiti, che ancora oggi ricordano con affetto le sue creazioni».
Decine i messaggi di cordoglio per una persona ritenuta sensibile e gentile da quasi tutti i suoi interlocutori. La sua era una genìa che ha dato slancio a quella porzione di litorale che corre verso sud, cambiando per sempre il modo di pensare all'accoglienza turistica.

Le esequie si terranno questa mattina, 18 agosto, all'interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta e l'ultimo saluto a Nino Degennaro sarà dato sotto lo sguardo amorevole di Maria SS di Corsignano, la cui sacra edicola sarà ancora presente ai piedi dell'altare.
