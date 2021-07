Cena spettacolo all'Hotel Riva del Sole: sabato c'è Andrea Sannino in concerto

Primo di una lunga serie di eventi che caratterizzeranno la fine di luglio e tutto il mese di agosto, al Riva del Sole Hotel, la storica e prestigiosa struttura che sorge lungo la litoranea che collega Giovinazzo a Bari.Sabato 24 luglio, a partire dalle ore 21.00, nell'accattivante cornice della terrazza sul mare si svolgerà una cena spettacolo che culminerà, dalle ore 22.00, con il concerto dicantautore napoletano classe 1985 che farà tappa a Giovinazzo per il suo tour itinerante e la promozione della sua fortunatissima "Abbracciame". Amatissimo in Campania, Sannino è espressione della migliore tradizione cantautoriale partenopea.La cena avrà un costo a partire da 40 euro e per prenotazioni ed informazioni si può chiamare il numero 080/3943166. Riva del Sole Hotel rilancia e si rinnova, come nella sua migliore tradizione, puntando ad un cartellone che varierà tra musica di diversi generi, cabaret ed intrattenimento. L'estate a Giovinazzo non è mai stata così bella.