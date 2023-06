Funerali Berlusconi, bandiere a mezz'asta a Giovinazzo

A Palazzo di Città, quest'oggi, 14 giugno, le bandiere sono state a mezz'asta per omaggiare la memoria dirispettando i dettami imposti dalTanti i messaggi di cordoglio, anche di avversari politici, giunti nelle scorse ore alla famiglia del Cavaliere, i cui funerali si sono svolti nel Duomo di Milano nel primissimo pomeriggio. Vi hanno partecipato le più alte cariche dello stato, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad attendere il feretro all'uscita migliaia di persone.«Le nostre bandiere - ha scritto il sindaco- sono a mezz'asta per il lutto nazionale dell'ex premier Silvio Berlusconi.come imprenditore, presidente del Milan e del Monza e politico. Dinanzi alla morte solo silenzio, decoro, cordoglio per i suoi cari. Se c'è un momento in cui il rispetto per una persona sovrasta i giudizi e le vicende della vita è proprio quello del commiato», è stato il suo messaggio.