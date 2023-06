È morto Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto. Aveva 86 anni.La notizia è stata confermata intorno alle 10:30 di lunedì 12 giugno.Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore al punto che tutti i parenti erano giunti nel giro di pochissimo tempo all'ospedale "San Raffale" di Milano.L'ex Presidente del Consiglio era stato ricoverato venerdì scorso per essere sottoposto ad "accertamenti programmati" legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.Imprenditore nel campo edile, quindi grande protagonista dell'editoria e innovatore del comparto televisivo con Mediaset, Berlusconi è entrato in politica nel 1994 fondando Forza Italia e ha guidato il Paese per ben quattro volte nell'arco di oltre due decenni. Proprietario e presidente del Milan, ha conquistato grandi trionfi alla guida del club calcistico, acquisendo negli ultimi anni il Monza, società che ha portato dalla C alla serie A.L'impatto della sua attività sulla vita quotidiana degli italiani è innegabile: gli usi, i costumi, le abitudini di ciascuno sono stati e saranno in qualche modo influenzati dalle intuizioni che hanno cambiato il corso degli eventi, nel bene e nel male com'è inevitabile nel caso di un uomo che per molto tempo ha polarizzato su di sé simpatie e antipatie.Quella di Berlusconi è una figura consegnata alla storia la cui scomparsa segna una chiara demarcazione fra il "prima" e il "dopo".