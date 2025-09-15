Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello

Dopo anni di attese e difficoltà, l'ospedale di Molfetta potrà finalmente dotarsi di una risonanza magnetica. Un traguardo reso possibile da un percorso politico-amministrativo che ha visto in prima linea Saverio Tammacco, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia."Per anni - spiega Tammacco - il nostro ospedale non ha potuto disporre di una risonanza magnetica a causa di un vincolo normativo regionale che ne impediva la dotazione presso gli ospedali di base. Con un emendamento da me presentato in sede di bilancio, e approvato dal Consiglio regionale, tale limite è stato finalmente superato. Da quel momento, dunque, è partita la procedura per reperire i finanziamenti indispensabili, così da garantire anche a Molfetta un servizio diagnostico strategico".L'iter si è concluso con la Deliberazione n. 0001836 del 12 settembre 2025, firmata dal Direttore Generale dell'ASL Bari Luigi Fruscio, che ha stanziato 758.310 euro oltre IVA per l'acquisto dell'apparecchiatura. "Ringrazio il direttore Fruscio - sottolinea Tammacco - per la sensibilità dimostrata. Tale investimento ci consente di trasformare una battaglia politica e amministrativa in un risultato tangibile".Secondo le tempistiche comunicate, l'allestimento della sala sarà completato entro poche settimane. "Finalmente - conclude Tammacco - anche presso l'ospedale di Molfetta sarà possibile effettuare diagnosi tempestive e precise, riducendo i tempi di attesa, evitando trasferimenti inutili e garantendo cure più rapide ed efficaci, soprattutto nei casi urgenti. Un passo avanti che non riguarda soltanto la sanità, ma anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: tale risultato non è solo una conquista sanitaria, ma la dimostrazione di come l'azione politica, quando radicata nell'ascolto delle esigenze del territorio, sappia produrre cambiamenti concreti per il bene della comunità"