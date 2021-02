Via libera dalla Asl Bari: 450 verso l'assunzione per internalizzazione di 118 e CUP

La Asl Bari ha dato il via al processo di internalizzazione del Servizio 118 e del Centro Unico Prenotazioni (CUP).Un percorso sancito nella deliberain cui si dà mandato ala società in house di cui ASL Bari è socio unico, di procedere all'internalizzazione dei servizi e, in virtù della "clausola sociale", all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati. Una platea di circa 450 unità tra autisti e ausiliari soccorritori e operatori del CUP, attualmente in forza ad Associazioni di volontariato convenzionate o società esterne, assegnati alle 40 postazioni del 118 su tutto il territorio metropolitano e alle 25 sedi del CUP.Si dà seguito, dunque, all'iter avviato con la D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020, con la quale la precedente Giunta regionale, su impulso del Presidente e Assessore alla Salute dell'epoca, aveva tracciato le nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle aziende sanitarie.Per il Presidente Emiliano è dunque un "impegno mantenuto": «Finisce una lunga storia di precarietà, in particolare del personale del 118 – ha commentato – e ne comincia un'altra fatta di certezze nel segno del lavoro e, soprattutto, delle persone. La stabilità del lavoro, nel tempo incerto della pandemia, è divenuta particolarmente importante per assicurare agli operatori una vita migliore e per permettere alle aziende sanitarie di funzionare meglio».Soddisfatto il Direttore Generale: «Stiamo garantendo stabilità al lavoro - ha sottolineato - e ne guadagnerà anche la qualità delle attività svolte dal Cup e dalla rete 118, soprattutto rispetto ai tanti operatori in servizio durante la pandemia, di cui vengono riconosciuti competenze e impegno. Oggi segniamo una tappa importante per la nostra azienda, dando sostanza ad un progetto che risponde non solo a criteri di congruità economica ma, nel contempo, persegue obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».Toccherà a, di cui è amministratore unico, il compito di attivare le procedure di acquisizione degli automezzi e di tutti i beni strumentali necessari all'espletamento dei servizi da internalizzare e di avviare le procedure di selezione finalizzate all'assunzione del personale, concordando con le organizzazioni sindacali le relative modalità di reclutamento.Passaggi il cui impatto è stato già previsto nel Business Plan di Sanitaservice, dove preventivamente sono stati inseriti i piani economico-gestionali contenenti tutti gli elementi necessari ai fini della definizione del progetto di internalizzazione e che, con atti successivi, diverranno parte integrante del nuovo Contratto di Servizio relativo al triennio 2021/2023.