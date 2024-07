Pennetti Lab, da oltre 40 anni è come sentirsi a casa

Con una storia di oltre 40 anni, Pennetti Lab si conferma punto di riferimento sul territorio grazie a servizi efficienti in ambito diagnostico, strumentazione all'avanguardia, team di collaboratori esperti e soprattutto grazie all'atmosfera serena e accogliente che si vive nei vari centri gruppo.Da questo punto Pennetti Lab ha lanciato da qualche giorno il nuovo spot che celebra proprio questo senso di accoglienza che contraddistingue le varie sedi, presenti delle città di Barletta, Terlizzi e Canosa di Puglia.Non solo professionalità quindi, al fine di fornire agli utenti un servizio completo e capace di soddisfare le più diverse esigenze in campo diagnostico, grazie a uno staff preparato e specializzato, ma anche un tocco di premura negli spazi, accessibili per tutti, con un'attenzione particolare rivolta all'accoglienza nei confronti di tutti, con serenità e disponibilità.Il nuovo spot, che racconta con un tocco di ironia questo elemento fondamentale per Pennetti Lab, vede anche la partecipazione dell'attrice Giustina Buonomo, nei panni di una simpatica segretaria."Da oltre 40 anni è come sentirsi a casa"Per saperne di piùVia Meucci, 22 / 24 - 28/3076121 Barletta (BT)0883.512277 – 517125Via G. De Nittis, 476121 Barletta (BT)0883.202673 – 202674Piazza Europa 16/1870038 Terlizzi (BA)080.9141920 - 9141921Via Sergente Maggiore Nicola Capurso, 44/4676012 Canosa (BT)0883.1926855